​Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов вносится законопроект о ратификации Протокола с поправками в казахстанско-российское Соглашение о порядке уплаты провозных платежей и оформления перевозок грузов по участкам железных дорог Казахстана, расположенным на территории России, и по участкам железных дорог России, расположенным на территории Казахстана, от 15 августа 2006 года.

Палате предложено определиться со сроками подготовки заключений по двум ратификационным законопроектам. В их числе Конвенция между Казахстаном и Королевством Саудовской Аравии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней, а также казахстанско-российское Соглашение о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории Казахстана в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур.

Наряду с этим, на заседании бюро утверждены составы групп по сотрудничеству между Мажилисом шестого созыва и парламентами зарубежных стран, а также делегаций палаты в международных парламентских организациях и межпарламентских объединениях.