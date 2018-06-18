Бюро Мажилиса

В проект повестки включены для рассмотрения ратификационные законопроекты. Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыра, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса Байконур. В этом же ряду и Соглашение Казахстана с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, палате предстоит назначить сроки подготовки зак­лючений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это, в частности, проект закона с сопутствующими поправками «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», законодательные новшества по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, а также относительно транспорта.

В числе поступивших в Мажилис и ратификационный акт – Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.