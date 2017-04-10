​Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов в первом чтении вносится проект разработанных парламентариями законодательных поправок по вопросам транспорта. Законопроект направлен на совершенствование действующей сис­темы госконтроля в этой сфере. Предусматривается создание правовой основы для организации пограничного, таможенного контроля пассажирского железнодорожного транспорта, равных условий для пользователей подъездных путей. Предполагается также развитие казахстанского водного транспорта и торгового мореплавания.

Депутатам предлагается рассмотреть во втором чтении проекты законодательных новшеств по вопросам обороны и воинской службы, а также относительно растительного и животного мира. В проекте повестки палаты и ратификационный законопроект – Генеральное соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами ОИС.

Палате предстоит определиться также со сроком подготовки заключения по поступившему в Мажилис новому законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Закон «О дипломатической службе РК».