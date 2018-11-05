​Бюро Мажилиса

В первом чтении палате предлагается рассмотреть проект законодательных поправок по вопросам здравоохранения. Законопроект направлен на совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях, развитие института донорства и трансплантации, совершенствование системы медицинского образования и повышение ка­чества подготовки медицинских кадров. Среди целей разработанных поправок – дальнейшее совершенствование сис­темы обязательного социального медстрахования, а также внедрение новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

На обсуждение депутатов в первом чтении вносится с сопутствую­щими поправками и проект закона «О специальных экономических и ин­дустриальных зонах».

В связи с отсутствием законодательной базы по индустриальным зонам в рамках разработанного законопроекта регламентируется их деятельность, а также определяется уполномоченный орган в этой области. Кроме того, предусматривается приведение норм действующего законодательства в соответствие с законодательством ЕАЭС.

Проект повестки пленарного заседания содержит также поступившие в Мажилис новые ратификационные законопроекты, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это Рамочное соглашение между Казахстаном и КНР о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита, Соглашение Казахстана с Россией о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета им. М. Ломоносова.