​Бюро Мажилиса

В проект повестки включены для рассмотрения в первом чтении законодательные поправки по вопросам регулирования земельных отношений.

Палате предложен в первом чтении и проект новшеств относительно деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

Во втором чтении депутаты Мажилиса рассмотрят проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле».

Проект повестки содержит также законопроекты, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: соглашения между Казахстаном и ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии.