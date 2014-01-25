Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов вносится в первом чтении проект Уголовного кодекса с сопутствующими поправками. Докладывая бюро, профильный комитет отметил, что проект Уголовного кодекса в новой редакции разработан во исполнение поручения Президента РК от 6 января 2012 года, с учетом положений Концепции правовой политики на 2010–2020 годы, а также необходимости реализации международных обязательств государства.

В проект повестки пленарного заседания включен и ратификационный законопроект относительно Соглашения о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Палате предложено также определиться со сроками подготовки заключений по двум ратификационным законопроектам: о создании процедуры установления минимальной заработной платы (Конвенция 26) и об охране заработной платы (Конвенция 95).