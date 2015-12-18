На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур. Проект повестки содержит ратификационные законопроекты. Это – Протокол о внесении изменений в Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу, а также Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования.

Депутатам предлагается определить профильному комитету сроки подготовки заключений по поступившим в палату проектам законов. В этом ряду ратификационные законопроекты. Это протоколы о внесении изменений в договоры между Казахстаном и Россией: об аренде испытательного полигона Сары-Шаган, а также об аренде объектов и боевых полей 929-го Государственного летно-испытательного центра РФ, расположенных на территории РК. Здесь же протоколы о внесении изменений в соглашения между Казахстаном и Россией: о порядке использования 929-го Государственного летно-испытательного центра (объекты и боевые поля, размещенные на территории РК) Министерства обороны РФ, а также о условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности города Приозерска.