Свежий выпуск

Бюро Сената

Адия Кенжегулова

Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоя­лось заседание бюро. Депутаты обсудили повестку предстоя­щего заседания Сената, которое состоится 15 апреля 2021 года.

На предстоящем заседании сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопас­ности такой продукции».

Соглашение будет регулировать оборот на рынке ЕАЭС продукции, не включенной в Единый перечень, в отношении которой устанавливаются обязательные требования. В настоящее время объем такой продукции составляет не менее 15%.

Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортерами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом ответственность за выпуск в обращение и обращение опасной продукции устанавливается в соответствии с законодательством государств – членов союза.

В ходе заседания бюро между постоянными комитетами Сената также были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Популярное

Все
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
В ОБСЕ предложили Казахстану вместе работать над законом "О СМИ"
В обществе созрел запрос на обновление
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
"Нива" заехала под прицеп КамАЗа в Павлодарской области: 3 человека погибли
ЦИК: Мейрам Кажыкен соответствует требованиям к кандидатам в президенты РК
"Сейчас самое время" – Смаилов поручил оперативно заполнить овощехранилища
Кандидатура Токаева соответствует требованиям Конституции и закона о выборах – ЦИК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян

Читайте также

Свежий выпуск
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Свежий выпуск
Чемпионат по гандболу среди девушек прошел в Астане в честь…
Свежий выпуск
В рамках ЕАЭС
Свежий выпуск
Вклад в продовольственную безопасность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]