Свежий выпуск Бюро Сената 13 апреля 2021 г. 0:59 Адия Кенжегулова Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание бюро. Депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 15 апреля 2021 года.На предстоящем заседании сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции».Соглашение будет регулировать оборот на рынке ЕАЭС продукции, не включенной в Единый перечень, в отношении которой устанавливаются обязательные требования. В настоящее время объем такой продукции составляет не менее 15%.Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортерами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом ответственность за выпуск в обращение и обращение опасной продукции устанавливается в соответствии с законодательством государств – членов союза.В ходе заседания бюро между постоянными комитетами Сената также были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.