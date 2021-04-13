Бюро Сената

Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоя­лось заседание бюро. Депутаты обсудили повестку предстоя­щего заседания Сената, которое состоится 15 апреля 2021 года.

На предстоящем заседании сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопас­ности такой продукции».

Соглашение будет регулировать оборот на рынке ЕАЭС продукции, не включенной в Единый перечень, в отношении которой устанавливаются обязательные требования. В настоящее время объем такой продукции составляет не менее 15%.

Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортерами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом ответственность за выпуск в обращение и обращение опасной продукции устанавливается в соответствии с законодательством государств – членов союза.

В ходе заседания бюро между постоянными комитетами Сената также были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.