Свежий выпуск Бюро Сената

На рассмотрение будет вынесена ратификация договора между Казахстаном и Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам и аналогичный договор с Венгрией, а также межправительственное соглашение с Сербией о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Депутаты обсудят проекты законов «Об информатизации», «Об обязательном социальном медицинском страховании», «О противодействии коррупции», «О производстве органической продукции» и поправки в законодательство по вопросам образования. В первом чтении будут рассмотрены изменения и дополнения в законодательство по вопросам информатизации, обязательного социального медицинского страхования, индустриально-инновационной политики, оказания государственных услуг, противодействия коррупции, производства органической продукции и развития агропромышленного комплекса.

Бюро распределило среди постоянных комитетов Сената пять законопроектов, одобренных накануне Мажилисом.



