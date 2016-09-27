​Бюро Сената

В частности, вслед за кадровыми изменениями в Сенате К. Токаевым подписано распоряжение о распределении обязанностей между заместителями председателя верхней палаты Парламента. На Бектаса Бекназарова возложена координация вопросов, связанных с осуществлением законодательной деятельности, в том числе по подготовке плана работы Сената и организации работы постоянных комитетов с законопроектами. Кроме того, Б. Бекназаров является членом Комиссии по рег­ламенту и депутатской этике. Комиссия будет продолжать работу с участием вице-спикеров. Сергей Громов будет заниматься вопросами координации и взаимодействия Сената с маслихатами, дея­тельности депутатских групп, поездок сенаторов в регионы, а также финансово-хозяйственной деятельности.

Председатель Сената обратил внимание членов бюро на необходимость строгого соблюдения требований рег­ламента в ходе работы над законопроектами.

– Наша главная задача – всесторонне обсудить каждый проект закона, уделяя особое внимание его качеству. Глава государства высказывал справедливую критику в отношении качества отдельных законопроектов. Сенаторы должны с высочайшей ответственностью исполнять возложенную на них миссию по принятию законов, которые направляются на подпись Главе государства, – подчеркнул К. Токаев.

Бюро согласовало повестку дня очередного заседания палаты, которое состоится 29 сентября. Сенаторы рассмот­рят законопроекты «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечест­венной войны, участников бое­вых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года» и «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней».

Постановлением бюро распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

На заседании принято решение провести в октябре 2016 года парламентские слушания по темам «Актуальные вопросы законодательного обеспечения сохранения био­логического разнообразия в Республике Казахстан», «Состояние и проблемы правового регулирования в сфере дорожного движения».

– Предстоящие слушания дадут возможность всесторонне изучить ситуацию с реализацией принятых Парламентом законов, получить полную информацию и выявить ключевые проблемы, – отметил К. Токаев. – Мы должны в полной мере использовать эту возможность, которую дает палатам Конституция.

Кроме того, бюро приняло постановление о делегировании сенаторов в международные парламентские организации и группы по сотрудничеству Сената с парламентами иностранных государств.