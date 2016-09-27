Свежий выпуск
​Бюро Сената
Адия КЕНЖЕГУЛОВА

В частности, вслед за кадровыми изменениями в Сенате К. Токаевым подписано распоряжение о распределении обязанностей между заместителями председателя верхней палаты Парламента. На Бектаса Бекназарова возложена координация вопросов, связанных с осуществлением законодательной деятельности, в том числе по подготовке плана работы Сената и организации работы постоянных комитетов с законопроектами. Кроме того, Б. Бекназаров является членом Комиссии по рег­ламенту и депутатской этике. Комиссия будет продолжать работу с участием вице-спикеров. Сергей Громов будет заниматься вопросами координации и взаимодействия Сената с маслихатами, дея­тельности депутатских групп, поездок сенаторов в регионы, а также финансово-хозяйственной деятельности.

Председатель Сената обратил внимание членов бюро на необходимость строгого соблюдения требований рег­ламента в ходе работы над законопроектами.

– Наша главная задача – всесторонне обсудить каждый проект закона, уделяя особое внимание его качеству. Глава государства высказывал справедливую критику в отношении качества отдельных законопроектов. Сенаторы должны с высочайшей ответственностью исполнять возложенную на них миссию по принятию законов, которые направляются на подпись Главе государства, – подчеркнул К. Токаев.

Бюро согласовало повестку дня очередного заседания палаты, которое состоится 29 сентября. Сенаторы рассмот­рят законопроекты «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечест­венной войны, участников бое­вых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года» и «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней».

Постановлением бюро распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

На заседании принято решение провести в октябре 2016 года парламентские слушания по темам «Актуальные вопросы законодательного обеспечения сохранения био­логического разнообразия в Республике Казахстан», «Состояние и проблемы правового регулирования в сфере дорожного движения».

– Предстоящие слушания дадут возможность всесторонне изучить ситуацию с реализацией принятых Парламентом законов, получить полную информацию и выявить ключевые проблемы, – отметил К. Токаев. – Мы должны в полной мере использовать эту возможность, которую дает палатам Конституция.

Кроме того, бюро приняло постановление о делегировании сенаторов в международные парламентские организации и группы по сотрудничеству Сената с парламентами иностранных государств.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Неравенство – качество роста национальных экономик
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Не утонуть в водовороте проблем
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
В завершение сезона
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Здравоохранение на подъеме
В добрый путь!
Аттестат в будущее
Высокая миссия курултая
Пространство для диалога
Напрямую: вопрос – ответ
Здоровая нация
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Птички валом!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Центр единства
Свежий выпуск
Высокая миссия курултая
Свежий выпуск
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Свежий выпуск
Вместе преодолевать трудности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]