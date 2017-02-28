Бюро Сената

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Адия Кенжегулова
Сенаторы рассмотрят законопроекты о ратификации межправительственного казах­станско-польского Соглашения о реадмиссии лиц; Меморандума о взаимопонимании между правительствами Казахстана и Турции об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделения­ми специального назначения; проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» и законопроект, вносящий поправки в законодательные акты по вопросам деятельности Высшего судебного совета Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана».

Члены бюро распределили законопроекты, поступившие из Мажилиса. Законопроект «О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прек­ращению действия соглашения между РК и РФ об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580-я база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между правительствами Казахстана и России об аренде испытательного полигона Эмба от 18 октября 1996 года» передан Комитету по международным отношениям, обороне и безопасности.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству определен головным по законопроекту, вносящему изменения в законодательство по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации. В Комитет по финансам и бюджету направлены законопроекты «О коллекторской деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам коллекторской деятельности».

Кроме того, члены бюро утвердили План мероприятий Сената по реализации Послания Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность». Документ пре­дусматривает мероприятия по законодательному обеспечению Послания, разъяснению и пропаганде основных положений документа, а также изучению вопросов практической реализации Послания. Запланирован ряд парламентских слушаний, выездных заседаний комитетов, встреч с руководителями государственных органов. В Сенате будут проведены заседания «круглых столов», посвященные вопросам налоговой политики, ходу реализации закона о религиозной деятельности, перспективам экспортной политики, привлечения инвестиций в экономику, борьбе с экономическими преступлениями.

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