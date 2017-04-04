​Бюро Сената

На бюро распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса. Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен ответственным за дальнейшую проработку и подготовку заключения к законопроекту «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву». По законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта» головным определен Комитет по социально-культурному развитию и науке.

На бюро также внесены предложения по повестке дня очередного заседания палаты, которое состоится 6 апреля 2017 года. Сенаторы рассмотрят проект поправок в законодательство по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации, проект закона «О коллекторской деятельности», а также сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам коллекторской деятельности».