Бюро Сената

В повестку заседания включены два законопроекта – «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств» и «О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств».

Ратификация первого соглашения определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного подразделения, его статуса на территории принимающей либо транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования. В свою очередь ратификация соглашения о Совместной системе связи будет способствовать повышению эффективности функционирования систем связи вооруженных сил стран – участниц соглашения.

Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на заседании бюро были переданы в работу профильным комитетам Сената.