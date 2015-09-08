Бюро Сената

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Сенаторам предстоит ратифицировать ряд международных документов, в частности, Договор между Казахстаном и Румынией о правовой помощи по уголовным делам, аналогичное соглашение между РК и Болгарией, а также Межамериканскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам. Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Серик Акылбай доложил о ходе подготовки законопроектов к заседанию палаты.
Члены бюро также утвердили изменения в планы мероприятий Сената на 2015 год. В соответствии с поправками отменен ряд правительственных часов, выездных заседаний комитетов палаты, конференций, заседаний «круглых столов» и встреч с руководством государственных органов.
Некоторые мероприятия перенесены на более поздние сроки. Как ранее отмечал спикер палаты К. Токаев, корректировка планов предложена депутатам с учетом приоритетности работы над законопроектами по обеспечению институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева.

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