​Бюро Сената

Сенаторы рассмотрят вопрос избрания депутата Дархана Калетаева в состав постоянного комитета палаты. В повестку дня также включен вопрос избрания на должность судьи Верховного суда. Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам поручено обсудить предложенную Президентом РК кандидатуру и подготовить заключение.

В повестку заседания палаты включен и законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Казахстаном и Россией о статусе города Байконыра, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий определен головным по рассмотрению законопроекта о ратификации Соглашения между Правительством Казахстана и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана в РК.