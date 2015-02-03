Бюро Сената Свежий выпуск 561

Комитет по финансам и бюджету определен головным по дальнейшей проработке и подготовке заключения к законопроекту о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Македонии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход. По законопроекту «О ратификации Соглашения государств – членов Таможенного союза об устранении технических барьеров во взаимной торговле с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, не являющимися государствами – членами Таможенного союза» головным определен Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

В ходе заседания бюро внесены предложения по повестке дня очередного заседания палаты, которое состоится 5 февраля 2015 года. Сенаторы планируют рассмотреть законопроекты о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Венгрии о реадмиссии лиц, незаконно проживающих на территории их государств, «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» (первое чтение).

На заседании бюро внесены изменения и дополнения в постановление бюро Сената Парламента Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года «О плане мероприятий Сената Парламента Республики Казахстан по реализации Послания Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Нұрлы жол – путь в будущее», сообщила пресс-служба Сената.



