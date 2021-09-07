​Бюро Сената

К рассмотрению на заседании сенаторам будет представлен вопрос о прекращении полномочий и освобождении от долж­ности назначенного Сенатом члена Счетного комитета по контролю за исполнением рес­публиканского бюджета. Также в четверг сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения», одоб­ренный Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Законопроект нацелен на обеспечение эффективного сотрудничества в области электроэнергетики между государствами – членами ЕАЭС, в том числе с Республикой Армения.

– Все поручения Главы государства, озвученные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в недавнем Послании, и предложения наших постоянных комитетов должны найти свое отражение в Плане основных мероприятий Сената на предстоящую сессию. Сенаторы будут работать с соответствующими государственными органами для качественного и своевременного выполнения всех обозначенных задач, – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания бюро также была заслушана информация председателей комитетов палаты об итогах выезда депутатов в регионы, которые они совершали с 1 июля по 28 августа. Учитывая требования пандемии, встречи проходили с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности. Всего депутаты Сената провели более 340 встреч во всех регионах страны с жителями городов и других населенных пунктов, в том числе отдаленных сел.

– Во время встреч сенаторов с жителями регионов поднимался ряд вопросов, волнующих наших граждан. В дальнейшем всем депутатам палаты необходимо проводить системную работу по решению этих проблем, используя все механизмы. Как видите, впереди предстоит большая работа. Будем работать совместно в интересах страны и в целях реа­лизации Послания Президента, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Сенаторы в ходе поездок обсуждали с жителями регионов различные вопросы, в том числе меры по социальной поддержке граждан, агросектора, малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, развития инфраструктуры и другие. Во время этих встреч сенаторами были выявлены проблемы, связанные с изношенностью автомобильных дорог местного значения и систем инфраструктуры, перебоями с водой и газоснабжением, обеспечением фермеров семенами, топливом и удобрения­ми, качеством и доступностью населению медико-санитарных услуг, социальной поддержкой многодетных и малоимущих семей. Кроме того, гражданами были высказаны предложения по совершенствованию законодательства в различных сферах.