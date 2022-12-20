Бюро Сената

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Алия Кожа

На заседании бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 22 декабря 2022 года.

Депутаты рассмотрят законопроекты «О развитии агломераций», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах­стан по вопросам развития агломераций», «О растительном мире» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий».

Закон «О развитии агломераций» и сопутствующий ему законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций» разработаны во исполнение поручений Главы государства от 1 сентября 2021 года и нацелены на создание правовых условий для формирования и развития агломераций. Принятие законопроектов позволит в том числе расширить полномочия местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспорт­ной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, а также реа­лизации бюджетных процессов.

Основной целью законопроектов «О растительном мире» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий» является обеспечение регулирования отношений в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира во всем его многообразии, создание правовых основ для сохранения природного разнообразия и генофонда дикорастущих видов растений, их рацио­нального использования.

Вместе с тем сенаторы рассмотрят вопрос о внесении изменений и дополнений в регламент Сената Парламента Республики Казахстан.

Также в ходе заседания бюро было отмечено, что следующие заседания палаты пройдут 26 и 29 декабря.

В завершение заседания среди постоянных комитетов Сената были распределены законопроекты, ранее поступившие из Мажилиса.

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