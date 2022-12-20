Бюро Сената

Депутаты рассмотрят законопроекты «О развитии агломераций», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах­стан по вопросам развития агломераций», «О растительном мире» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий».

Закон «О развитии агломераций» и сопутствующий ему законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций» разработаны во исполнение поручений Главы государства от 1 сентября 2021 года и нацелены на создание правовых условий для формирования и развития агломераций. Принятие законопроектов позволит в том числе расширить полномочия местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспорт­ной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, а также реа­лизации бюджетных процессов.

Основной целью законопроектов «О растительном мире» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий» является обеспечение регулирования отношений в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира во всем его многообразии, создание правовых основ для сохранения природного разнообразия и генофонда дикорастущих видов растений, их рацио­нального использования.

Вместе с тем сенаторы рассмотрят вопрос о внесении изменений и дополнений в регламент Сената Парламента Республики Казахстан.

Также в ходе заседания бюро было отмечено, что следующие заседания палаты пройдут 26 и 29 декабря.

В завершение заседания среди постоянных комитетов Сената были распределены законопроекты, ранее поступившие из Мажилиса.