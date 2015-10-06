Свежий выпуск Бюро Сената

Согласно постановлению, принятому председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым и членами бюро палаты, на рассмотрение депутатов будет вынесен ­проект Предпринимательского кодекса, сопутствующих изменений и дополнений в законодательство по вопросам предпринимательства (первое чтение) и поправок в Конституционный закон «О государственных символах». В первом чтении планируется обсудить изменения и дополнения в законодательство по вопросам культуры и историко-культурного наследия и по вопросам деятельности неправительственных организаций.

На заседание палаты также выносятся проекты законов «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «О сельскохозяйственных кооперативах», а также первое чтение сопутствующих поправок в законодательство. Планируется обсуждение в первом чтении проекта изменений и дополнений в Земельный кодекс. Сенаторы также рассмотрят ряд законо­проектов, вносящих поправки в законодательство по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов и порядка прохож­дения правоохранительной службы, а также по вопросам социаль­ной защиты населения (первое чтение).

Кроме того, бюро распределило среди постоянных комитетов Сената 14 законопроектов, поступивших накануне из Мажилиса. Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности определен головным по проектам законов «Об общественных советах», «О доступе к информации», а также сопутствующих этим законопроектам поправок в законодательство. Проек­том Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности местной полицейской службы» займется Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству поручено вести законопроект «О саморегулировании» и связанный с ним проект сопутствующих поправок. Комитет по финансам и бюджету определен головным по проекту поправок в законодательство по вопросам реабилитации и банкротства, по вопросам амнистии граждан, по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц, по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, а также проек­ту изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах». Законопроектом «Об обязательном социальном медицинском страховании» и проектом сопутствующих поправок в законодательство будет заниматься Комитет по социально-культурному развитию и науке.

Головные комитеты обоб­щат предложения всех постоянных комитетов Сената и подготовят соответствующие заключения по данным законопроектам к пленарным заседаниям палаты.