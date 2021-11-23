Свежий выпуск
Бюро Сената
Адия Кенжегулова

В повестку очередного заседания Сената включен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Респуб­лики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Рес­публики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Проект закона направлен на поддержку бизнеса и граждан, улучшение мер налогового адми­нистрирования по противодейст­вию теневой экономике.

Также сенаторы рассмотрят законопроекты «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-­технической помощи», «О ратификации Сог­лашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-­технической помощи». В рамках этих соглашений Казахстан окажет Кыргызстану и Таджикистану военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества. А стороны, принимающие помощь, в свою очередь берут на себя обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

В повестку предстоящего заседания Сената также включен еще один документ о военном сот­рудничестве – законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Респуб­лики Казахстан и Правительством Респуб­лики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопас­ности в прилегающих районах таджикско-афганской границы».

Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты на заседании бюро были распределены между комитетами Сената для дальнейшей работы.

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