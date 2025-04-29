В своем выступлении Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на задачах в сфере межэтнических отношений, обозначенных Главой государства на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

– Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил ряд важных инициатив в сфере общест­венного согласия. В этом контексте была отмечена необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» с регионами и активного информационного продвижения идей общенацио­нального единства. Глава государства также особо отметил роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В этой связи важно, чтобы сенаторы продолжили работу по созданию надежной законодательной базы, необходимой для укреп­ления общественного согласия в стране, защиты прав всех граждан и построе­ния Справедливого Казахстана, – сказал спикер палаты и призвал коллег объединить усилия для качественной реализации пос­тавленных Президентом задач.

Также сенаторы обсудили темы предстоящих заседаний комитетов, которые пройдут на этой неделе. Депутаты рассмотрят вопросы медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей, повышения эффективности управления средствами Национального фонда, развития сферы теплоэнергетики, ветеринарной службы. Защита прав субъектов предпринимательства в рамках реа­лизации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» станет центральной темой круг­лого стола.