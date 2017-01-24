На заседании бюро Сената спикер отметил, что рабочие встречи с избирателями прошли плодотворно, мероприятия широко освещались в СМИ.

– В ходе встреч с трудовыми коллективами в селах и городах депутаты ознакомились с мнением населения по актуаль­ным проблемам. В будущей работе нам необходимо рассмотреть возможности законодательного решения волнующих население воп­росов и в случае необходимости направить в соответствующие государственные органы депутатские запросы с тем, чтобы способствовать своевременному решению поднимаемых проблем, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Акцентируя внимание членов бюро на работе в 2017 году, глава Сената отметил, что Парламенту предстоит реализовать важные общественно-политические инициативы и провести ряд масштабных мероприятий. Среди них законо­проекты, направленные на внесение поправок в конституционные законы, изменение законодательства, регулирующего такие важные сферы, как налоги и таможня, использование земельных недр, развитие местного самоуправления. В августе этого года состоятся очередное заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Конференции Пагоушского движения.

Члены бюро согласовали повестку дня заседания Сената, которое состоится 26 января. Сенаторы рассмотрят законопроект «О судебно-экспертной деятельности» и сопутствующий документ в первом чтении. Депутаты также обсудят законопроект о пастбищах и поправки в законодательство по вопросам использования пастбищ (второе чтение).

Комитет по социально-культурному развитию и науке определен головным по дальнейшей проработке законопроекта о ратификации соглашения между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в РК Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра.