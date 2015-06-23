Свежий выпуск Бюро Сената

Сенаторам предстоит ратифицировать ряд международных документов, в частности соглашение о разграничении дна Каспийского моря между Казах-станом и Туркменистаном, казахстанско-туркменское межправительственное соглашение о деятельности пограничных представителей (пограничных комиссаров), договор между РК и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам, соглашение о сотрудничестве инженерных войск вооруженных сил государств – участников СНГ в области гуманитарного разминирования, соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря и казахстанско-российское межправительственное соглашение о передаче образовательных организаций города Байконыра.

На заседании депутаты в первом чтении рассмот-рят проект Гражданского процессуального кодекса и сопутствующие поправки в законодательство по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства. Также в первом чтении планируется обсудить проект поправок в ряд законодательных актов по вопросам усиления защиты права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение. Кроме того, на рассмотрение сенаторов выносятся проекты изменений и дополнений в законодательство по вопросам хлопковой отрасли (первое чтение) и поправок в Закон «О карантине растений».

Председатели головных комитетов доложили о ходе подготовки законопроектов к заседанию Сената.

Члены бюро также утвердили изменения в Плане основных мероприятий Сената на 2015 год. В частности, палатой планируется проведение выездного заседания Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий в Алматинскую область в IV квартале текущего года для обсуждения вопросов ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля в автомобильном пункте пропуска «Хоргос» на Государственной границе РК и совместного использования гидроузла «Достык» на реке Хоргос.

На заседании бюро председатель Сената Касым-Жомарт Токаев от имени совета Межпарламентской ассамблеи СНГ вручил депутату Елеусину Сагиндикову медаль «За укрепление парламентского сотрудничества».



