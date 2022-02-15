Бюро Сената

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание бюро, на котором рассмотрели возможность включения ряда вопросов в повестку дня заседания палаты, запланированного на 17 февраля 2022 года.

На заседании Сената депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)».

Данный протокол направлен на повышение энергетической безопасности государств-членов, формирование в Евразийском экономическом союзе правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик государств-членов в сфере электроэнергетики.

Также на предстоящем заседании палаты будет рассмотрен законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».

Договор включает в себя развитие различных направлений сотрудничества в военной сфере между Казахстаном и Россией. Речь идет о сотрудничестве в том числе в таких сферах, как совместное планирование применения войск в интересах обеспечения безопасности государств и противодействие вызовам и угрозам региональной безопас­ности, оперативная и боевая подготовка, военное образование и наука, миротворческая деятельность, и других.