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Бюро Сената
Адия Кенжегулова

Члены бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 28 июня 2022 года.

На заседании бюро депутаты планируют рассмотреть законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документы разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также законопроектом и сопутствующим кодексом предусмот­рено усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений.

Кроме того, сенаторы рассмот­рят проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», «О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования».

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