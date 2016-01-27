​Бюро Сената

Сенат, как сообщила пресс-служба верхней палаты, рассмотрит вопрос о прекращении полномочий члена Конституционного совета РК А. Жаилгановой, а также ратификацию трех международных документов.

Сенаторы обсудят проекты законов о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Республикой Казахстан и Чешской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доход и на капитал, Соглашения о гранте (Проект развития молодежного корпуса) между Республикой Казахстан и МБРР (выступающим в качестве администратора Трастового фонда одного донора для программы по повышению энергоэффективности и развитию молодежного корпуса) и Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Индией о передаче осужденных лиц.

Бюро распределило среди постоянных комитетов Сената три законопроекта, одобренных Мажилисом. В частности, Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам поручено вести проекты законов о ратификации межправительственных соглашений с Федеративной Республикой Германия о приеме и транзите лиц, с Чешской Республикой – о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием. Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий определен головным по законопроекту «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома «Байконур» от 18 ноября 1999 года».

Кроме того, Постановлением бюро Сената определены головные комитеты по 20 законопроектам, истребованным согласно Регламенту Сената от Аппарата Мажилиса в связи с роспуском нижней палаты.

Вести законопроекты «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о взаимной правовой помощи по уголовным делам», «О правовых актах», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правовых актов»,«Об арбитраже», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам арбитража» поручено Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Комитет по финансам и бюджету будет головным по проекту закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 года и Протокола о внесении изменений в Соглашение об управлении средствами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 года».

Законопроекты по ратификации межправительственных Протоколов с Россией о внесении изменений в Договор об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории Казахстана; о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Казахстаном и Россией о порядке использования 929 Государственного летно-испытательного центра; о внесении изменений в Договор об аренде испытательного полигона Сары-Шаган; межправительственного соглашения с Кыргызской Республикой об оказании безвозмездной военно-технической помощи; о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска, переданы Комитету по международным отношениям, обороне и безопасности.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству займется законопроектами по ратификации: Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой стороны; Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха»; а также будет вести законопроекты: о долевом участии в жилищном строительстве и поправки в законодательство по вопросам долевого участия в жилищном строительстве; государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов; сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур.

Комитет по социально-культурному развитию и науке определен головным по законопроектам «О занятости населения», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости населения».

Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий возглавит работу по проекту закона«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по экологическим вопросам».

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