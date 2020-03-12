​Бюрократический ярлык

В таких случаях даже создается впечатление, что они просто кем-то и зачем-то искусственно создаются. Так, к примеру, настоящей проблемой для животноводческих хозяйств республики стала ситуация с отказом госорганов в присвоении учетных номеров объектам, производящим и реализующим сельхозпродукцию. Проще говоря, речь идет о пластмассовых бирках с номерами, которые, подобно серьгам, прикрепляют к ушам животных.

Этот вопрос стал одним из пунк­тов повестки очередного заседания общественного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при региональной палате предпринимателей. Сюда с заявлениями по поводу создавшейся ситуации обратилось руководство трех агропредприятий области – КХ «Барыс» Целиноградского, ТОО «Jardin Farm» Аршалынского и ТОО «Ауыл бірлестігіне көмек» Аккольского районов.

В октябре прошлого года был принят закон, согласно которому функции присвоения учетных номеров были переданы от местных исполнительных органов в территориальные подразделения уполномоченного органа в облас­ти ветеринарии – Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза. Но его специалисты практически до марта нынешнего года данные услуги аграриям не предоставляли, ссылаясь на отсутствие нужных подзаконных нормативных правовых актов.

Заместитель директора по экономическим вопросам РПП Гульден Хаметова заявила: положение осложнялось тем, что проект правил по выдаче учетных номеров находится на согласовании в отраслевых союзах и ассоциациях, а после него будет проходить процедуру регистрации в Мин­юсте. Однако даже после этого еще будет проводиться разработка и утверждение регламента по оказанию госуслуг, а эта процедура может занять еще два месяца.

Таким образом, получилось, что вышеупомянутый закон уже и так не действует четыре месяца, а с учетом отсрочки не будет работать еще полгода. А это грозит тем, что животноводческие предприятия, согласно установленным правилам, не смогут иметь возможности участвовать в государственной программе субсидирования отрасли.

В ходе эмоционального обсуж­дения руководитель областного управления ветеринарии Базарбай Булашев заявил, что у них сейчас нет полномочий и контрольно-надзорных функ­ций, в число которых входит выдача учетных номеров. Но его выступление вызвало негативную реакцию со стороны членов совета, в частности первого заместителя прокурора области Владимира Малахова и директора ТОО «Юридическая компания «Реестр» Армана Турлубекова, который назвал создавшуюся ситуацию уникальной по своей несуразности.

– Ваши объяснения выглядят невразумительными, – безапелляционно заявила председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Валентина Геращенко. – На практике получается, что предприниматели лучше вас знают законы и оценивают ситуацию, настойчиво посылают свои запросы в различные ведомства и получают на них ответы, добиваясь результата, а вы этого не делаете.

Участники заседания детально обсудили два совершенно противоречивых по содержанию ответа из Минсельхоза, при этом прозвучала даже реплика от одного из членов совета о фактически намеренном саботаже против предпринимателей.

– Вы вот уже четыре месяца ждете принятия нужных подзаконных актов, а если их не будет еще целый год, что тогда, так и будете сидеть сложа руки? – последовал закономерный вопрос. – О каком развитии предпринимательства в животноводческой отрасли может идти речь в такой ситуации? Ведь вы должны требовать от вышестоящих инстанций: дайте нам новые правила, чтобы исправить создавшееся положение!

В конечном итоге советом была принята резолюция, которой управлению по ветеринарии на основании закона о правовых актах рекомендовалось продолжить выдачу учетных номеров до вступления в силу подзаконных актов. Однако в ответ на это Базарбай Булашев заявил, что члены совета сознательно толкают его управление на коррупционные правонарушения. Но эти доводы члены совета сочли неубедительными.

После обсуждения участники заседания приняли решение о том, что советом будут направлены соответствующие письма в центральный аппарат палаты предпринимателей «Атамекен» и Минсельхоз РК для оперативного решения возникшей буквально на ровном месте проблемы.

В конце февраля областной отдел ветеринарии получил письмо из столицы, где сообщалось о том, что учетные номера можно получать в филиалах территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза, которые имеются во всех районах области.

Казалось бы, проблема решена, но тут вполне закономерно возникает вопрос: почему на ее решение потребовалось столько времени и усилий со стороны представителей разных органов?