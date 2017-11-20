Бюрократизированные министерства назвали в Мажилисе

Общество
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Жания Уранкаева
Фото из открытых источников
Депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов на правительственном часе по вопросам оказания государственных услуг назвал министерства, требующие наибольшего количества документов в бумажном формате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



Мажилисмен напомнил, что Глава государства в Послании народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" отметил, что процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы и поставил задачу по их полному переводу в электронный формат, однако до сих пор согласно реестру более половины государственных услуг автоматизированы полностью либо частично, то есть из 746 госуслуг порядка 300 оказывается в бумажном формате.

"По информации АДГСПК, в 2016 году госорганами из 142,8 миллиона оказанных госуслуг лишь 35 процентов (50,4 млн) предоставлено в электронном формате. К "лидерам" с наибольшим удельным весом госуслуг в бумажной форме относятся министерства: здравоохранения (2016 г. – 45 млн, 8 мес. т.г. – 19 млн), сельского хозяйства (2016 г. – 5 млн, 8 мес. т.г. – 2,5 млн) и органы внутренних дел (2016 г. – 4 млн, 8 мес. т.г. – 2,3 млн). При этом, госуслуги данных ведомств, как вы знаете, наиболее востребованы", – сказал председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса РК. 

Кроме этого, депутат отметил, что в настоящее время общую координацию сферы госуслуг в пределах своей компетенции ведут Министерство национальной экономики и Министерство информации и коммуникаций. При этом оба ведомства ведут работу по оптимизации процессов госуслуг, что не способствует ее эффективности, а наоборот снижает ее, в связи с чем, мажилисмен предложил оставить ответственность в этом вопросе за МИК РК. 

"Назрела необходимость обеспечить здесь четкую ответственность уполномоченных органов, и с учетом современных трендов, вопрос координации и развития сферы госуслуг должен быть полностью передан в ведение одного уполномоченного органа, а именно Министерства по информации и коммуникаций", – заключил он.

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