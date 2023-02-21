Бывает же такое!

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Михаил Тё

Зубочистку, иголку и бегунок от застежки-молнии извлекли недавно врачи из желудков своих пациентов.

Порой, казалось бы, привычные действия из-за неосторожности, невнимательности или халатности могут стать причиной больших неприятностей, причем серьезно грозящих здоровью.

На днях таразские хирурги спасли горожанина, случайно проглотившего… зубочистку. В срочном порядке бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую многопрофильную больницу 54-летнего мужчину, который жаловался на слабость и сильные боли в животе. По словам пациента, они мучили его на протяжении четырех дней. Несмотря на это, в надежде, что все пройдет само собой, он не обращался за медицинской помощью. На госпитализацию больной решился только после болевого приступа, который уже было трудно перенести.

По инициативе заведующего хирургическим отделением Габидена Рахимжанова, имеющего богатый опыт по лапароскопии, врачи Бекташ Дурсунов и Алимбек Бекнур провели компьютерную томографию, которая выявила в брюшной полости инородный предмет, похожий на небольшую тонкую палочку. Благодаря экстренно проведенной лапароскопической операции она была успешно извлечена. Ею оказалась обыкновенная деревянная зубочистка длиной 4 см и диаметром 2 мм.

Когда больной пришел в себя, выяснилось, что несколько дней назад он ел казы. Предположительно зубочистка могла попасть в пищевод вместе с мясом, а мужчина этого даже не заметил. Врачи напоминают, что при приеме пищи следует быть внимательным, а в случае опасности для здоровья своевременно обращаться за медпомощью.

Ранее хирурги региона спасли еще одного пациента с похожей проблемой. В приемный покой областной многопрофильной детской больницы обратилась женщина с трехлетним ребенком. Она сообщила, что малыш проглотил бегунок от застежки-молнии на одежде. Заместители главного врача Сейдахмет Чинибеков и Маулим Кенжалы провели диагностику с использованием динамического рент­генологического исследования на наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте. В результате в брюшной полости был обнаружен не только бегунок, о котором говорила мать.

На снимке врачи заметили в проекции желудка предположительно две швейные иглы. Благодаря гастроскопии была удалена одна игла. Остальное, к сожалению, вытащить не удалось. Маленького пациента оставили в хирургическом отделении под наблюдением специалистов. Позже бегунок вышел вместе со стулом самостоятельно, но вторая игла все еще оставалась в организме. И, как выяснилось позже, это было еще не все.

По информации хирурга высшей категории Сейдахмета Чинибекова, на контрольной
R-грамме брюшной полости были обнаружены две иглы в верхнем этаже брюшной полости и одна в проекции таза. Проведена повторная процедура ЭФГДС, благодаря которой извлечена игла из желудка. Затем при помощи колоноскопии удалили аналогичный инородный предмет, фиксированный в сигмовидной кишке.

Оставалась четвертая по счету игла, обнаруженная в проекции таза. Ребенок все это время находился под контролем врачей. Хирурги решили снова использовать колоноскопию. И она дала свои результаты: игла была зафиксирована, а затем благополучно удалена. В удовлетворительном состоянии малыш выписан домой.

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