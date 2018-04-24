Бывшая королева красоты стала водителем бандитов и поплатилась за это свободой

Фото Facebook/Shannon Walker
Бывшая королева красота вступила в бандитскую группировку и сейчас находится под арестом, после того как помогла в совершении нападения, управляя машиной преступников, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.

23-летняя Шеннон Уокер была за рулем, когда ее сообщник, 21-летний Чанзе Нолан, высунулся из пассажирского окна и расстрелял подростка из двуствольного дробовика. 

18-летний юноша получил серьезное ранение ноги, а позже выяснилось, что произошла ошибка и покушение на самом деле было организовано на другого человека. Однако Шеннон и члены ее банды не сомневались, что пострадавший принадлежал к конкурирующей группировке, когда они напали на него средь бела дня в Веллингборо (Великобритания). После совершенного преступления девушка вместе со своими друзьями сделала несколько "праздничных" фото на фоне автомобиля.


В итоге Шеннон, которая участвовала в конкурсе "Мисс Англия" в 2012 году, приговорили двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, Нолана – к девяти годам и семи месяцам. Пострадавшему теперь требуется операция, и, по словам врачей, боли будут мучить его до конца жизни.


Популярное

Все
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Задача – возвращение в элиту
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

