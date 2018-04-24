Бывшая королева красоты стала водителем бандитов и поплатилась за это свободой

Фото Facebook/Shannon Walker
Бывшая королева красота вступила в бандитскую группировку и сейчас находится под арестом, после того как помогла в совершении нападения, управляя машиной преступников, сообщает Life.ru
со ссылкой на Mirror.
23-летняя Шеннон Уокер была за рулем, когда ее сообщник, 21-летний Чанзе Нолан, высунулся из пассажирского окна и расстрелял подростка из двуствольного дробовика.
18-летний юноша получил серьезное ранение ноги, а позже выяснилось, что произошла ошибка и покушение на самом деле было организовано на другого человека. Однако Шеннон и члены ее банды не сомневались, что пострадавший принадлежал к конкурирующей группировке, когда они напали на него средь бела дня в Веллингборо (Великобритания). После совершенного преступления девушка вместе со своими друзьями сделала несколько "праздничных" фото на фоне автомобиля.
В итоге Шеннон, которая участвовала в конкурсе "Мисс Англия" в 2012 году, приговорили двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, Нолана – к девяти годам и семи месяцам. Пострадавшему теперь требуется операция, и, по словам врачей, боли будут мучить его до конца жизни.
