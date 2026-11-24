Янник Синнер перенесет операцию на колене и пропустит начало сезона-2027. Полное восстановление ожидается к «Уимблдону», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото: Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images

После консультации с финским специалистом Лассе Лемпайненом Синнер согласился на хирургическое вмешательство. Последние обследования выявили у итальянца ухудшение воспалительного процесса подвздошно-большеберцового тракта. Операция пройдет завтра в Финляндии.

По информации издания, Синнер не сможет вернуться на корт раньше грунтового сезона. Согласно первоначальным оценкам, полное восстановление ожидается к «Уимблдону».