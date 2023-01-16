Бывшее руководство рынка "Алтын орда" объявлено в розыск

Сотрудники криминальной полиции управления полиции Карасайского района Алматинской области объявили в розыск членов бывшего руководства рынка «Алтын орда», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В международный розыск по уголовной статье «Мошенничество» объявлены Данияр Апдигапаров 1982 года рождения, Жумадин Патов 1982 года рождения, Канат Жакаев 1984 года рождения, Айдос Нуркалиев 1986 года рождения.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию этих лиц и водворению в изолятор временного содержания УП Карасайского района.

О результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, в прошлом году по поручению главы государства по наведению порядка в деятельности рынка «Алтын орда» Комитет государственных доходов провел ряд проверок. В результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на 1,5 млрд тенге.

Кроме того, в адрес товариществ «KURYLYS LTD» и «Altyn Orda QazTrade Ltd» выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге.