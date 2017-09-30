Бывшего мэра Челябинска подозревают в мошенничестве

Суд арестовал на два месяца бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова, подозреваемого в мошенничестве со средствами муниципального предприятия, предает Lenta.ru
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На заседании суда Центрального района Челябинска Сергей Давыдов заявил, что не согласен с заключением под стражу, и попросил суд избрать любую другую меру пресечения.
"Я узнал о проверке несколько месяцев назад, недавно вернулся из отпуска из-за границы, если бы я хотел, я бы скрылся. Скрываться я не собираюсь, хочу сам во всем разобраться", — сказал он.
Бывший глава города также опроверг заявление следователя о наличии у него недвижимости в Испании. Он заверил суд, что у него изъяли загранпаспорт.
"Скрыться я никуда не могу, прошу о домашнем аресте", — сказал Давыдов.
Накануне сотрудники ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия по месту работы Давыдова. Обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами муниципального бюджета в особо крупном размере.
По данным спецслужб, в период с 2012 по 2015 год была похищена крупная сумма из средств муниципального предприятия в сфере ЖКХ.
Сергей Давыдов возглавлял администрацию Челябинска с 2010 по 2014 год.