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Общество
Бывшего ответсекретаря МИД и экс-посла РК в Узбекистане оправдали после пересмотра дела

Суд пересмотрел дело бывшего ответственного секретаря Министерства иностранных дел Казахстана Анарбека Карашева и экс-посла РК в Узбекистане Ерика Утембаева и вынес оправдательный приговор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

Судебной коллегией по уголовным делам суда города Нур-Султана рассмотрено уголовное дело в отношении Е. Утембаева, А. Карашева, Б. Нурекенова.

Напомним, ранее приговором суда №2 района Байконыр Нур-Султана от 18 сентября 2020 года Карашев (бывший ответсекретарь МИД) был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт 3 части 4 статьи 361 УК РК) по приемке выполненных работ при строительстве административного здания Посольства Казахстана в Узбекистане, Утембаев (бывший посол Казахстана в Узбекистане) и Нурекенов (директор подрядной организации) – в пособничестве указанным действиям (часть 5 статьи 28, пункт 3 части 4 статьи 361 УК РК). 

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что фактически по делу отсутствует ущерб, который является составной частью состава «злоупотребление служебными полномочиями».

«Обвинением не доказана причинно-следственная связь между деянием и последствиями, наступившими в результате злоупотребления А.Б. Карашевым должностными полномочиями и пособничества Утембаева и Нурекенова, что является обязательным признаком состава преступления.

Для признания лица виновным в злоупотреблении должностными полномочиями необходимо было установить: наличие цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций; либо нанесение вреда другим лицам или организациям при использовании служебных полномочий», – отметили в суде.

В ходе судебного следствия в апелляционной инстанции не нашло своего подтверждения злоупотребление служебным положением Карашевым и пособничество со стороны Утембаева и Нурекенова.

По результатам рассмотрения дела судебной коллегией по уголовным делам вынесен оправдательный приговор, заключили в суде.

 

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