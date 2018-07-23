Бывшему мэру Бишкека предъявлено новое обвинение

Бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявлено новое обвинение, сообщает Кабар со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.
21 июля 2018 года ГСУ ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам бывшему мэру Бишкека Ибраимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч. 1 "Коррупция" УК КР.
Так, следствием установлено, что Албек Ибраимов, используя свои полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по противоправному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в Южной зоне столицы.
При этом земельные участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с ними, и через них перепродавались другим лицам с получением денежной выгоды в особо крупном размере.
В настоящее время Ибраимов водворен в СИЗО ГКНБ КР.
