Бывшие инкассаторы напали на своих коллег в Акмолинской области

Сотрудников инкассаторской службы обокрали их бывшие коллеги в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Добычей злоумышленников стали 14 миллионов тенге. Это произошло в селе Бозайгыр Шортандинского района. Когда действующие перевозчики ценностей сняли кассу, на заднее сиденье машины проник мужчина в маске. Он достал предмет, похожий на пистолет и отобрал деньги.

Задержаны двое подозреваемых. Ранее оба работали в инкассаторской фирме.

"По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст.192 ч.4 п.2 УК РК (разбой). В настоящее время продолжается проведение следственных мероприятий, отрабатывается причастность и других лиц. На период следствия фигуранты арестованы и водворены в изолятор временного содержания", – сообщили в ДП региона.



