Бывшие послы Казахстана в Японии удостоены государственных наград Страны восходящего солнца

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Правительство Японии от имени Его Величества Императора Нарухито наградило Посла Казахстана в Канаде Акылбека Камалдинова и Посла Казахстана в Греции Ерлана Баударбек-Кожатаева «Орденом восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда», сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
На сайте Министерства иностранных дел Японии отмечается, что дипломаты награждены за вклад в развитие двустороннего сотрудничества и углубления дружбы между Казахстаном и Японией.
А. Камалдинов являлся Послом Казахстана в Японии с 2007 по 2016 гг., в период с 2016 по 2018 гг. занимал пост Заместителя министра иностранных дел РК.
Е. Баударбек-Кожатаев занимал пост Посла Казахстана в Японии с 2016 по 2021 гг., в период с 2017 по 2021 гг. был приглашённым профессором японского Университета Токай.
Оба дипломата владеют японским и английским языками.