В мире
Бывший глава "Башнефти" объявлен в международный розыск
"Представители Рахимова официально уведомлены о претензиях со стороны
правоохранительных органов. В деле присутствует постановление о заочном предъявлении обвинения и о международном розыске фигуранта", – отметил источник информагентства "Интерфакс", знакомый с ситуацией, передает Лента.ру.

По его данным, адвокаты Рахимова попытаются обжаловать постановление следствия. Ранее во вторник Следственный комитет России предъявил обвинение председателю совета директоров ОАО АФК "Система", контролирующего "Башнефть", Владимиру Евтушенкову по ст. 174 УК РФ – "Легализация (отмывание) денежных средств". Следователи полагают, что он причастен к хищению акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкорстостан. В самой компании отрицают вину Евтушенкова.

26 августа стало известно, что Уралу Рахимову заочно предъявили официальное обвинение в растрате и легализации незаконных доходов. Тогда Басманный суд Москвы арестовал пакеты акций "Башнефти", "Уфаоргсинтеза" и "Башкирской электросетевой компании", принадлежащие АФК "Система".

Нефтяная компания "Башнефть" стала открытым акционерным обществом в 1995 году. После проверки приватизации компании в 2003 году Счетная палата назвала ее "беспрецедентным случаем хищения активов из федеральной собственности". Однако тогда с Уралом Рахимовым было заключено мировое соглашение. Затем в 2005 году блокирующий пакет акций "Башнефти" и других башкирских энергетических активов приобрела "Система" за $600 млн. Позднее, в 2009 году, еще за $2 млрд "Система" увеличила свой пакет до контрольного.

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