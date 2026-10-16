Бывший идеолог «Нур Отана» Бокаев обвиняется в хищении в особо крупном размере

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На суде в Алматы прокурор озвучил обвинение бывшему советнику главы «КазТрансГаз» и экс-идеологу «Нур Отана» Санжару Бокаеву, сообщает Kazpravda.kz

Один из эпизодов дела показывает, как именно работала схема по выводу и отмыванию денег. По словам прокурора, все это придумал и организовал сам Бокаев.

Работая советником главы «КазТрансГаза», Бокаев нашел идеальную лазейку – профсоюз компании, на который не распространяются законы о госзакупках. Следовательно, профсоюз мог тратить деньги на праздники и разные мероприятия без проведения конкурсов и тендеров. Воспользовавшись этим, Бокаев предложил профсоюзу работать с компанией ТОО «BM Trust», которая по факту принадлежала ему. Чтобы не возникло проблем, он заранее переоформил ее на своего родственника, Мадияра Калменова, который тоже участвовал в преступлении.

Сначала Бокаев решил показать себя надежным партнером. Он организовал несколько корпоративов, включая Новый год и спортивные соревнования. В это время он понял, что руководство профсоюза вообще не проверяет расходы: они просто подписывали все сметы (планы расходов), которые он им приносил. Это развязало ему руки.

Хищение произошло осенью 2018 года, когда планировался большой международный автопробег газомоторных машин из Западного Китая в Западную Европу. Бокаев специально завысил стоимость мероприятия до 86,8 миллиона тенге и использовал схему с двумя договорами.

Для реальной работы и организации автопробега наняли компанию ТОО «We Can», заплатив ей 38,9 миллиона тенге. Но в то же время профсоюз подписал второй договор – уже на 47,9 миллиона тенге – с подконтрольной Бокаеву фирмой «BM Trust», которая фактически получила деньги просто так.

Пока шла подготовка, Бокаев, пользуясь служебным положением, заставил реального исполнителя ТОО «We Can» перевести часть денег на счета нужных ему людей. Деньги переводились якобы за какие-то услуги. Часть средств ушла на счет компании «Kun-Arai», записанной на мать Бокаева, а часть – лично Калменову.

Освоенные через «BM Trust» средства нужно было легализовать. Эти деньги Бокаев направил на развитие личного бизнеса – мебельного производства. За счет украденных денег он оплачивал аренду цехов и офисов в Астане, покупал станки и компьютеры, платил бухгалтерам, охране и за рекламу. Всего было совершено 19 банковских операций.

Примерно 10 миллионов тенге Калменов снял наличными. Их обвиняемые потратили на себя, например, оплачивали перелеты и гостиницы.

В итоге, благодаря поддельным документам и использованию служебного положения, подсудимые, как утверждает гособвинение, украли у профсоюза больше 42 миллионов тенге.

