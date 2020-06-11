Бывший капитан "Барыса" и сборной Казахстана стал мэром города в США
Бывший нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Брэндон Боченски стал мэром американского города Гранд-Форкс в штате Северная Дакота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Боченски выступал за команду университета Северной Дакоты до начала профессиональной карьеры.
"Когда ты 5 месяцев вкладываешься в работу на все сто процентов, то, конечно, волнуешься насчет результата, — приводит Grand Forks Herald слова Боченски. — Думаю, город готов к переменам. Самое главное для нас — сделать так, чтобы эти улучшения были к лучшему".
Боченски — уроженец США, выступал в НХЛ за "Оттаву", "Чикаго", "Бостон", "Анахайм", "Нэшвилл" и "Тампу Бэй".
В 2010 году американец перешел в "Барыс", за который выступал с 2010 по 2017 и с 2018 по 2019 годы.
В 2014 году Боченски принял гражданство Казахстана, в 2016 году выступал за национальную команду этой страны на ЧМ-2016 по хоккею в России. Являлся капитаном "Барыса" и сборной Казахстана.