Бывший нападающий "Арсенала" может перейти в казахстанский клуб

Нападающий "Кардиффа" и сборной Марокко Маруан Шамах
может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz
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Как сообщает ведущий программы "Наш футбол.kz" Петр Воликов, в услугах игрока заинтересован новичок КПЛ – "Алтай"
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32-летний Шамах в этом сезоне чемпионшипа (второй дивизион чемпионата Англии) провел лишь два матча за "Кардифф". Его контракт с валийским клубом завершится в январе. Марокканец известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", а в составе "Бордо" он выигрывал чемпионат Франции.
Всего в английской премьер-лиге Шамах забил 15 голов в 103 матчах в период с 2010 по 2016 год. Сейчас в КПЛ выступает его бывший одноклубник по "Арсеналу" – российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин.