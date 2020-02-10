Бывший председатель Верховного суда РК получил должность в Bank RBK

Общество
Екатерина Елисеева
Фото пресс-службы Bank RBK
Бывший председатель Верховного суда РК Мусабек Алимбеков вошел в состав совета директоров Bank RBK, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

"В ходе очного внеочередного общего собрания, состоявшегося 10 февраля, акционерами банка был избран новый член Совета директоров, независимый директор Мусабек Алимбеков. В этой должности он сосредоточится на работе с проблемными займами и будет курировать деятельность службы безопасности. Появление в составе Совета директоров нового независимого директора соответствует лучшим практикам корпоративного управления и повысит эффективность работы руководящего органа финансового института", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, усиление команды Совета директоров поможет Банку более точно актуализировать приоритеты дальнейшего развития и последовательно реализовывать все поставленные акционерами задачи.

"Мы искренне приветствуем Мусабека Тургынбековича в Bank RBK. Убеждены, что богатый опыт, полученный в течение его работы на различных должностях, а также лидерские качества и высокий авторитет, принесут неоценимую пользу для реализации долгосрочной стратегии Банка. Перед нашим финансовым институтом стоят амбициозные задачи, связанные с повышением объемов и эффективности бизнеса, в связи с чем высокие профессиональные компетенции нового члена нашей команды будут крайне востребованы", – прокомментировал данное назначение председатель Совета директоров банка Торстен Пол.

Мусабек Алимбеков начал свой трудовой путь в 1968 году в качестве рабочего колхоза им. ХХІІ Партсъезда Джана-Тоганского сельсовета Меркенского района Джамбулской области КазССР.

Получив высшее юридическое образование в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1981), приступил к работе стажером Джамбулского областного суда, после чего прошел все ступени карьерной лестницы в судебной системе Казахстана:

Народный судья Центрального района города Джамбула (1982-1987);

Член Джамбулского областного суда, заместитель председателя областного суда по гражданским делам (1987-1992);

Начальник управления юстиции Жамбылской области (1992-1996);

Председатель Южно-Казахстанского областного суда (1996-1999);

Председатель Жамбылского областного суда (1999-2001);

Председатель Алматинского городского суда (2001-2006);

Председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2009);

Председатель Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011);

Судья Верховного суда Республики Казахстан (2011-2012);

Заместитель председателя и председатель международного суда ЕврАзЭС в г. Минске (2012-2014);

Председатель Карагандинского областного суда (2014-2018);

Председатель Союза судей Республики Казахстан.

Профессор в Евразийском Национальном университете им. Л.Н. Гумилева.

Старший советник юстиции, доктор юридических наук, профессор, автор многочисленных книг и монографий.

Награжден орденом "Парасат", почетной грамотой Президента Республики Казахстан, благодарственным письмом Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знака "Алтын Барс", медалями "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл", "Астананың 10 жылдығы", "20 лет Ассамблее народов Казахстана", "25 лет Независимости Республики Казахстана", "Мінсіз Қызметі үшін", почетным знаком Союза судей Республики Казахстан "Үш би".

По состоянию на 1 января 2020 года активы АО "Bank RBK" составили 644,6 млрд тенге, собственный капитал – 87,5 млрд тенге. Прибыль Банка по итогам 2019 года сложилась в объеме 9,2 млрд тенге.

Крупным акционером Банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО "КСС Финанс" – структура, целиком принадлежащая президенту ТОО "Казахмыс Холдинг" Владимиру Киму.

Банк представлен в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Балхаш, Жезказган, Сатпаев, Семей, Экибастуз и Аксай.

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