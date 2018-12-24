C 2021 года диплом не будет гарантировать трудоустройство – МОН РК
Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что с 2021 года наличие диплома о высшем образовании не будет гарантировать трудоустройство, сообщает Tengrinews.kz.
Аймагамбетов отметил, что через несколько лет все вузы будут выдавать дипломы собственного образца.
"Вузы гарантируют только своей репутацией, качеством знаний, своим профессорско-преподавательским составом, и не будет уже диплома государственного образца, это тоже повлияет на качество образования", - сказал вице-министр в Сенате на круглом столе по вопросам профобразования.
По словам вице-министра, важным вопросом в образовании остается сертификация.
"Процедура сертификации как мера по обеспечению качества и один из важнейших элементов национальной системы квалификации будет внедрена уже с 2021 года. Здесь имеются проблемы. У нас недостаточное количество профессиональных стандартов, недостаточно подготовлены специальные центры для сертификации, поэтому очень много вопросов. С 2021 года наличие диплома не будет гарантировать трудоустройство. Есть диплом - хорошо, но надо принести еще сертификат о том, что присвоена определенная квалификация", - сказал он.
Вице-министр отметил, что система уже действует в медицинском образовании и ряде юридических направлений, начинают ее внедрять у аудиторов.