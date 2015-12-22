C акцентом на кластеры Статьи 993 Досжан НУРГАЛИЕВ

Развитие промышленной индустрии

Согласно информации главы региона, по итогам 10 месяцев 2015 года в области достигнуты запланированные целевые показатели, предусмотренные в Послании Президента Н. Назарбаева народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – путь в будущее», а также программы развития на 2011–2015 годы. За январь – ноябрь текущего года промпредприятиями региона произведено продукции на общую сумму порядка 242,6 млрд тенге. Наблюдалось снижение объемов производства, что во многом связано с падением уровня выпуска продукции в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях.



В отличие от этих секторов компании фармацевтической промышленности увеличили производство в 1,2 раза, предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий – в 1,2 раза, неметаллической минеральной продукции – на 4%, металлургической промышленности – в 1,2 раза.

В рамках первой пятилетки индустриализации в регионе введено в строй 33 проекта на общую сумму 123,3 млрд тенге и созданj около 5 тыс. рабочих мест. За эти годы новыми предприятиями произведено продукции на 143,1 млрд тенге. Доля индустриальных производств в общем объеме выпускаемой продукции достигла 15,8%.

В рамках второй пятилетки ПИИР в текущем году запущены три проекта на общую сумму 23,8 млрд тенге. В частности введен в эксплуатацию завод по производству полиэтиленовой пленки ТОО «Полиэтилен-Агро». Проектная мощность завода – 300 тонн продукции в год. Другой проект – солнечная электростанция «Бурное солар-1» мощностью 50 МВт, которая также введена в эксплуатацию и является одной из крупных возобновляемых энергоисточников в стране. И третий проект – завод по производству строительного песка, щебня, песчано-гравийной и асфальтобетонной смеси компании «Тараз көлік жолы», мощность которого 50 тыс. кубометров продукции в год.

– На стадии завершения еще три проекта на сумму 6,6 миллиарда тенге – по реконструкции и модернизации птицефабрики мощностью 3 500 тонн продукции в год, строительству фабрики по переработке золотосодержащей руды ТОО «Golden Compass Capital», а также завода по производству цемента марки ТОО «Жамбыл Недр» мощностью 300 тысяч тонн товарной продукции в год. В целом новые производства Карты индустриализации дают существенный эффект развитию региональной промышленности, – отметил К. Кокрекбаев.

В прошлом году в области начата добыча фосфоритовой руды крупнейшим российским производителем минеральных удобрений – компанией «Еврохим». Нынче с участием Главы государства российскими инвесторами дан старт первому этапу строительства химического комплекса по производству минеральных удобрений мощностью порядка 1 400 тыс. тонн продукции в год. В рамках данного проекта планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест.



– Новый химический комплекс даст мощный толчок развитию промышленности региона, в том числе малого и среднего бизнеса, – уверен аким.

Он также рассказал и о работе по организации специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз» с участием ФНБ «Самрук-Казына». В частности, в СЭЗ начата работа по реализации пяти инвестиционных проектов, связанных с производством каустической соды и хлора, треххлористого фосфора, глифосата, пестицидов и метанола с общим объемом инвестиций 128,3 млрд тенге. В целом в 2016 году в области планируется реализация 13 проектов на общую сумму 105,1 млрд тенге и созданием 1 678 новых рабочих мест.

Расширение аграрного меридиана



Сегодня аграрный сектор имеет огромное значение как для экономического, так и социального развития региона, оставаясь одной из высоких сфер занятости населения. Местное сельхозпроизводство также является большим подспорьем в обеспечении ценовой стабильности продовольственного рынка.



Для поддержки сельхозпроизводителей по области создано 10 кредитных товариществ, которыми в текущем году профинансированы проекты аграриев на общую сумму 1 306,0 млн тенге. В целях наведения порядка в земельных вопросах проведена ревизия земель сельскохозяйственного назначения. В рамках этой работы, как сообщил аким, было выявлено 591,2 тыс. га неиспользуемых земель. Из них 440,4 тыс. га, в том числе 79,4 тыс. га пашни, вовлечено в сельхозоборот, 55,8 тыс. га предоставлены физическим и юридическим лицам, выразившим желание инвестировать в сельхозпроизводство.



Благоприятная погода нынешнего сезона позволила повысить урожайность и продуктивность в сельском хозяйстве. Общий объем продукции АПК сложился на уровне 160,8 млрд тенге, или 104,7% к соответствующему уровню 2014 года. Объем произведенной продукции растениеводства составил 78,9 млрд тенге, животноводства – 81,3 млрд тенге. При этом производство мяса в области выросло на 4%, молока – на 1,7%, яиц – на 9,3%. В растениеводстве валовой сбор зерновых культур составил 385,7 тыс. тонн, что на 88,8%, или на 181,4 тыс. тонн, больше, чем в 2014 году.



Примечательно также, что в текущем году в области начата закладка плодовых садов на площади 143 га по интенсивной технологии. Кроме того, здесь увеличиваются площади сельхозугодий с использованием технологии капельного орошения. В целом эти площади увеличились до 25 тыс. га.



– С прошлого года идет работа по созданию плодоовощного кластера в Шуском районе стоимостью 8 миллиардов тенге. На сегодня отведено 9 380 гектаров земли, завершается строительство трех плодоовощных баз мощностью до 6,5 тысячи тонн, – сказал К. Кокрекбаев.



Развитие племенной базы животноводства и создание в области системы откормочных площадок способствовало росту объемов производства мяса и молока. В области построено откормочных площадок на 4 950 голов скота, что составляет 126,9% от намеченного плана. Совместно с предпринимателями Малайзии и Новой Зеландии аграрии Меркенского района приступили к реализации проекта по откорму крупного рогатого скота. В рамках проекта предполагается завести из зарубежья 3 тыс. голов КРС. И это еще не весь перечень реализуемых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве региона, подчеркнул аким.



Туристический потенциал



Развитие туризма имеет огромный потенциал и является одним из приоритетных направлений регионального предпринимательства. Область включена в Государственную программу по возрождению исторических центров Шелкового пути, сохранению и преемственности культурного наследия тюркоязычных государств, а также созданию инфраструктуры туризма.



И это отнюдь не случайно, поскольку в прежние века через территорию современной Жамбылской области проходил один самых оживленных участков Великого шелкового пути (Сайрам – Тараз – Акшолак – Акыр-тобе – Кулан – Мерке – Шу – Аспара – Кордай). Сегодня вдоль этой транзитной линии расположены уникальные памятники истории и культуры. На государственном учете здесь состоит 3 274 исторических памятника. Из них 28 имеют статус республиканского значения. Пять памятников, расположенных на Великом шелковом пути, включая историко-культурный центр «Древний Тараз», занесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

По мнению главы области, реализация проекта «Древний Тараз» позволит увеличить число туристов в 3 раза – до 200 тыс. человек в год – и даст большой импульс для развития туристического бизнеса в регионе.



Проекты инфраструктуры ЖКХ



В 2015 году в рамках программы «Нұрлы жол» в области реализовано три проекта по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей. По Программе развития регионов до 2020 года завершена реконструкция тепловых сетей в моногороде Жанатас.



– На сегодня в Жамбылской области насчитывается 377 населенных пунктов, 150 из которых (40%), где проживает 650 человек, газифицированы, – сообщил аким.

В области насчитывается 1 574 многоквартирных жилых домов, из которых требуют капитального ремонта 610 домов (38,7%). В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства отремонтировано 194 дома на общую сумму 2 757,9 млн тенге, что составляет 31,8%.



Как сообщил аким, в 2015 году за счет возвратных средств в области отремонтировано 22 дома на общую сумму 268,5 млн тенге.

