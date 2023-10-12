C дипломом – в Булаево!

Жительница Булаево Наталья Кучерявая обратилась с этим воп­росом в общественную приемную партии «Amanat», которая организовала прием граждан в районе Магжана Жумабаева. Она попросила включить районный центр – город Булаево – в программу «С дип­ломом – в село», поскольку здесь усилился дефицит медицинских и педагогических кадров. Сегодня тут не хватает четырех врачей, трех медсестер, двух фельдшеров и трех учителей.

– Молодых специалистов не направляют к нам только потому, что Булаево имеет статус города. И целесообразно присвоить районному центру статус села, – считает Наталья Кучерявая.

В ответ члены общественной приемной партии «Amanat» сказали, что за присвоение городу статуса села вначале должно высказаться все местное население. Но в любом случае обращение о пересмотре условий программы «С дипломом – в село» будет рассмотрено, а соответствующий запрос направят в Министерство экономики РК.