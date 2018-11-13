​C полным набором забот и проблем…

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Юрий Макаров

В нынешнем олимпийском цикле борьба за квоты в Токио идет не командная, как раньше, а индивидуальная. Продолжить ее штангистам предстоит на чемпионате мира 2019 года в Паттайе (Таиланд). Кстати, за последнее время это будет уже третий чемпионат мира по тяжелой атлетике, который принимает Таиланд. Ранее сильнейшие люди планеты встречались в Чиангмае в 1997 и 2007 годах.

Представляем, насколько сильной будет через год команда Таиланда, если уже сейчас, в Ашхабаде, она в неофициальном командном зачете заняла почетнейшее второе место, выиграв 3 золотые медали. Впереди с большим преимущест­вом и серьезным отрывом на мировом помосте похозяйничали китайские атлеты, в чьем активе 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали. Тяжелоатлеты КНР прекрасно выступили и в средних, и в тяжелых весовых категориях, а представительницы Таиланда господствовали в женских легких весах. Три золотые медали в их составе выиграли миниатюрные Тхуня Сукхароен (45 кг), Чаутра Прамонгол (49 кг) и Сукания Срису­рат (55 кг). Интересно, что на предыдущем чемпионате мира-2017 в американском Анахайме Тхуня Сукхароен и Сукания Срису­рат также выиграли золотые медали, но не в двоеборье, как в Туркменистане, а только в одном движении – рывке. Сумма у обеих тогда потянула на «серебро». И вот за год тайки «выправили» толчок, заработав высшие награды уже и в сумме двух упражнений.

На 3–4-м местах в командном зачете сборные Ирана и России. Интересно, что команда Российской Федерации в чемпионатах мира не выступала с 2015 года, а результат показала почти аналогичный тому, что был достигнут ею в американском Хьюстоне, – 2 золотые медали. Скажем больше: и в Хьюстоне-2015, и в Ашхабаде-2018 высшие награды нашим соседям принесли одни и те же атлеты – Татьяна Каширина и Артем Окулов. Правда, в несколько иных весах, потому что с нынешнего года в мировой тяжелой атлетике соревнования проводятся по новым весовым категориям.

Вернулись после годичного перерыва на большой помост и штангисты Казахстана. Трудно судить, со щитом вернулись или на щите: вроде и медали у земляков есть, но не так много, и к тому же обошлось без золотых. С другой стороны, возвращаться всегда труднее, а после такой встряски, какую устроила Международная федерация тяжелой атлетики ряду нацио­нальных сборных, сам допуск на чемпионат мира – уже успех ранее проштрафившихся или считающихся таковыми команд. В этой ситуации лучше 100 раз перестраховаться и не съесть по незнанию чего подозрительного... Лучше стать девятым, но остаться в строю, чем… Сами знаете, чем.

Большие медали в двоеборье у нас на мундиале получили Арли Чонтей («серебро» в весовой категории до 55 кг, сумма – 258 кг) и Надежда Лихачева («бронза» в весе до 71 кг, сумма – 242 кг). Оба – новички на мировом пьедестале почета, оба сумели отличиться еще и в отдельных движениях, в частности в рывке. Арли Чонтей получил серебряную медаль за покоренные им 120 кг, а Лихачева такую же награду выиграла с результатом 112 кг.

Еще 3 малые медали в нашем составе заслужили Раушан Мешитханова, выступавшая в весовой категории до 81 кг («сереб­ро» в рывке), Карина Горичева (64 кг, «бронза» в рывке) и Нижат Рахимов (73 кг, «бронза» в толчке). И здесь можно напомнить о том, что Карина Горичева и Раушан Мешитханова выступали в не самой сильной группе «В», но сумели пробиться на пьедестал почета. И если Горичева – опытный турнирный боец, участница нескольких чемпионатов мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и серебряный медалист двух Всемирных летних универсиад, то Мешитханова вообще дебютантка международных соревнований. И медаль чемпионата мира для нее, пусть малая, пусть самая крохотная, – успех огромный.

Специалистам нашей тяжелой атлетики предстоит серьезно проанализировать итоги прошедшего турнира, найти ответы на вопрос, почему столь невыразительно выступили в Ашхабаде многие (да почти все!) лидеры казахстанской сборной. И постараться исправить ошибки, огрехи и упущения.

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