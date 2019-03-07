Cамая большая в мире мечеть открылась в Стамбуле

Сегодня, 7 марта 2019 года, в Стамбуле состоялось открытие самого крупного религиозного комплекса в мире, вмещающего одновременно 63 тысячи человек, сообщает News.day.az.
Мечеть Чамлыджа находится в стамбульском районе Ускюдар, камень в ее основание заложил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мечеть Чамлыджа занимает 15 тыс. кв. метров, четыре из шести минаретов достигают 107 метров в высоту, а два - 90. Мечеть совмещает в себе классические и современные элементы архитектуры, этой мечети нет аналогов в мире", - рассказал изданию Sabah глава Ассоциации мечетей и культурно-просветительской деятельности Стамбула Эргин Кюлюнк.
По его словам, мечеть вмещает 25 000 человек для молитвы в здании, еще 12 500 человек во внутреннем и 22 500 человек во внешнем дворе. В комплекс также входит парковка на 3500 автомобилей, конференц-зал на 1000 мест, библиотека и музей площадью 11 000 квадратных метров.
По словам главы муниципалитета Ускюдара Хилми Туркмена, на церемонии открытия, которое состоится после традиционной утренней молитвы, будут присутствовать первые лица государства, деятели культуры и искусства, а также гости из-за рубежа.
Предполагается, что мечеть станет одним из самых значимых символов Стамбула.