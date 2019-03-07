В мире
Cамая большая в мире мечеть открылась в Стамбуле
Сегодня, 7 марта 2019 года, в Стамбуле состоялось открытие самого крупного религиозного комплекса в мире, вмещающего одновременно 63 тысячи человек, сообщает News.day.az.

Мечеть Чамлыджа находится в стамбульском районе Ускюдар, камень в ее основание заложил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мечеть Чамлыджа занимает 15 тыс. кв. метров, четыре из шести минаретов достигают 107 метров в высоту, а два - 90. Мечеть совмещает в себе классические и современные элементы архитектуры, этой мечети нет аналогов в мире", - рассказал изданию Sabah глава Ассоциации мечетей и культурно-просветительской деятельности Стамбула Эргин Кюлюнк.

По его словам, мечеть вмещает 25 000 человек для молитвы в здании, еще 12 500 человек во внутреннем и 22 500 человек во внешнем дворе. В комплекс также входит парковка на 3500 автомобилей, конференц-зал на 1000 мест, библиотека и музей площадью 11 000 квадратных метров.

По словам главы муниципалитета Ускюдара Хилми Туркмена, на церемонии открытия, которое состоится после традиционной утренней молитвы, будут присутствовать первые лица государства, деятели культуры и искусства, а также гости из-за рубежа.

Предполагается, что мечеть станет одним из самых значимых символов Стамбула.

Популярное

Все
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога
Город-призрак Байжансай: сюда едут за адреналином и острыми ощущениями
Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран
Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке
Его жизнь – редкий феномен
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 сентября
Мальчик разрезал нечаянно газонокосилкой сестренку в СКО
D-Day: как будут прощаться с королевой
На языке Абая
Карл Третий: следующим британским монархом стал сын Елизаветы - Чарльз
Верность, любовь и уважение
Мужская профессия
Женский взгляд на рыбалку
Рассылку об отмене QR-оплаты проезда прокомментировали в транспортной компании Нур-Султана
Время-времечко летит…
Ешьте на здоровье!
Новобранцев – в армию
Параллельные миры
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Регистрацию политических партий упростят в Казахстане
О новшествах по пособиям и соцвыплатам для семей с детьми рассказали в Минтруда
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда
Послание Президента: взгляд со стороны
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Читайте также

В мире
Карл Третий: следующим британским монархом стал сын Елизаве…
В мире
D-Day: как будут прощаться с королевой
В мире
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
Происшествия , В мире
Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань воз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]