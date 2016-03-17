​Cближая культуры

Об этом было объявлено вчера на брифинге в СЦК при Президенте РК с участием вице-министра культуры и спорта Галыма Ахмедьярова, исполняющего обязанности директора нового центра Карла Байпакова и заведующего кафедрой ЮНЕСКО по этнической и религиозной толерантности ЕНУ им. Л. Гумилева Гадильбека Шалахметова. Новое учреждение будет заниматься выявлением, сохранением, изучением и пропагандой отечественного историко-культурного наследия, вести просветительскую деятельность, научные исследования.

Галым Ахмедьяров напомнил, что Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 2013–2022 годы Международным десятилетием сближения культур. Инициатором данного начинания, нашедшего активную поддержку со стороны Ассамблеи ООН, выступила Республика Казахстан.

– Министерство культуры и спорта, являясь профильным государственным институтом в сфере развития и продвижения казахстанской культуры, не только активно поддерживает проекты в области культуры, но и инициирует новые направления деятельности, – отметил Г. Ахмедьяров. – Построение концептуальной основы сближения культур невозможно без реализации знаковых международных инициатив. В связи с этим нами принято своевременное решение и проделана масштабная работа по созданию Международного центра сближения культур.

Руководитель центра подчеркнул, что основные задачи учреждения созвучны с планом действий по проведению Международного десятилетия сближения культур.

– Целью деятельности центра является выявление, собирание, комплектование, хранение, изучение и пропаганда музейных ценностей и историко-культурного наследия, проведение прикладных, проектных, поисковых и научных исследований, – говорил Карл Байпаков.

Работа центра также направлена на сохранение и продвижение культурного разнообразия и межрелигиозного диалога в странах Центральной Азии на основе передового опыта, гуманитарных аспектов и принципов устойчивого культурного развития, выработанных ЮНЕСКО. Сейчас в Казахстане прорабатывается вопрос подачи заявки в ЮНЕСКО по вопросу дальнейшего функционирования Центра сближения культур под эгидой этой организации.