Спорт Cборная Нидерландов вылетела из чемпионата Европы по футболу Аскар Бейсенбаев

Почти сенсационным можно назвать вылет сборной Нидерландов с розыгрыша главного футбольного Кубка Старого Света. Да, в заголовке мы упомянули старое название страны, но это, скорее, дань уважения некогда грозной команде, которую за высокие скорости и мастерство называли «летучими голландцами». Результаты нынешней сборной, особенно в ответственных раундах, откровенно удручают, несмотря на довольно неплохой нынешний состав. Видать, еще не родились здесь новые Рууды Гуллиты, Марко ван Бастены и Рональды Куманы, которые в далеком 1988 году принесли «оранжевым» золотые медали с чем­пионата Европы после, кстати, победы в финале над сборной СССР.



В матче 1⁄8 финала нидерландцы на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште (Венгрия) встречались с чехами и уступили им со счетом 0:2. На 55-й минуте после умышленной игры рукой у «оранжевых» был удален защитника Маттейс де Лигта, который и дал преимущество соперникам. На 68-й минуте полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш открыл счет, а на 80-й его товарищ по команде Патрик Шик поставил окончательную точку.



Одной из самых интересных в рамках чемпионата стала встреча между двумя блистательными сборными, которых уже на этой стадии свел слепой жребий. В Испании на стадионе «Олимпико де Севилья – Ла Картуха» в Севилье единственную путевку разыграли до этого действовавшие чемпионы Европы – португальцы и лидеры нынешнего рейтинга ФИФА – бельгийцы. На 42-й минуте у «Красных дьяволов» единственный гол забил Торган Азар, который и отправил самого известного португальца современности Криштиану Роналду и его компанию домой.



По результатам этих поединков стали известны имена первых четвертьфинальных пар. Итак, 2 июля на «Альянц-Арене» в Мюнхене (Германия) встретятся сборные Бельгии и Италии, а на следующий день на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) силами померятся национальные ­команды Чехии и Дании, которых многие к фаворитам турнира явно не относили.



Не обошлось без сюрпризов и за океаном на Кубке Америки, который проходит в Бразилии. Здесь хозяева турнира, между прочим, пятикратные чемпионы мира и трехкратные победители первенства своего континента, неожиданно потеряли первые очки на чемпионате, сыграв вничью с Эквадором – 1:1. В заключительном поединке группового этапа «Пентакампеоны» в Гоянии на стадионе «Олимпико Педро Лудовико», естественно, первыми провели результативную атаку – на 37-й минуте гол у них забил Эдер Милитао. Но и эквадорцы оказались не так просты и, воспользовавшись самоуверенностью «кудесников мяча», в начале второго тайма усилиями Анхеля Мена сравняли счет, а потом удержали его и до финального свистка.



Еще в одном поединке на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» в городе Бразилиа встретились национальные команды Венесуэлы и Перу. И здесь победу перуанцам принес Андре Каррильо, который забил единственный гол на 48-й минуте.



Все вышеперечисленные команды выступали в группе В. Согласно регламенту турнира в четвертьфинал вышли 4 лучшие из них (отметим, правда, что в группе всего по 5 команд). Первое место здесь заняла сборная Бразилии, набрав 10 очков. На втором месте финишировала сборная Перу (7), далее расположилась Колумбии (4), а замкнула топ-4 национальная команда Эквадора (3).

