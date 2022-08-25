Cемь медалей выиграл Казахстан в первый день чемпионата Азии по таеквондо

В первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов Казахстан выиграл семь медалей различного достоинства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На турнире, который проходит во вьетнамском Хошимине, подопечные Мырзагали Суранова завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

І место - Нурперзент Саматулы, 33 кг

І место - Достан Нажимханов, 49 кг

І место - Ярина Пуганцова, 29 кг

ІІ место - Нурай Амангельды, 37 кг

ІІ место - Дарын Зейнеш, 57кг

ІІ место - Темиржан Таскын, 41 кг

ІІІ место - Жумабек Нурайым, 44 кг

От Казахстана на первенство Азии среди кадетов отправились 20 таеквондистов, отметили в пресс-службе Казахстанской федерации.